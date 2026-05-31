Atelier Création de Totebag, Salle Polyvalente Miriam Makeba, Rennes
Atelier Création de Totebag, Salle Polyvalente Miriam Makeba, Rennes vendredi 10 juillet 2026.
Atelier Création de Totebag Vendredi 10 juillet, 14h30 Salle Polyvalente Miriam Makeba Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00
Salle Polyvalente Miriam Makeba 9 rue Rose Valland – Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
De la couture à la personnalisation, tu créeras le totebag qui te suivra tout l’été ! Ouvert à tous·tes à partir de 10 ans
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