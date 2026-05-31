Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Création de Totebag, Salle Polyvalente Miriam Makeba, Rennes

Atelier Création de Totebag, Salle Polyvalente Miriam Makeba, Rennes

Atelier Création de Totebag, Salle Polyvalente Miriam Makeba, Rennes vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Salle Polyvalente Miriam Makeba

Adresse : 9 rue Rose Valland – Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : gratuit

Atelier Création de Totebag Vendredi 10 juillet, 14h30 Salle Polyvalente Miriam Makeba Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00

Salle Polyvalente Miriam Makeba 9 rue Rose Valland – Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
De la couture à la personnalisation, tu créeras le totebag qui te suivra tout l’été ! Ouvert à tous·tes à partir de 10 ans

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)