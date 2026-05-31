Atelier Création de Totebag, Salle Polyvalente Miriam Makeba, Rennes

Atelier Création de Totebag Vendredi 10 juillet, 14h30 Salle Polyvalente Miriam Makeba Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00

Salle Polyvalente Miriam Makeba 9 rue Rose Valland – Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

De la couture à la personnalisation, tu créeras le totebag qui te suivra tout l’été ! Ouvert à tous·tes à partir de 10 ans