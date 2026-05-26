Jonglages et équilibres, initiez-vous aux arts du cirque ! EPI des Longs Champs Rennes Vendredi 10 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Accès libre, enfant sous la responsabilité d’un adulte

La compagnie Du Bout des Balles propose un atelier pour s’initier aux disciplines de cirque. En famille, entre ami.es que le spectacle commence !

La compagnie Du Bout des Balles propose un atelier pour s’initier aux disciplines de cirque. En famille, entre ami.es que le spectacle commence !

Au programme : jonglerie, rouleau, jeux d’équilibre et de coordination.

Cédric BLONDEAUX, Jongleur, danseur, chorégraphe, metteur en scène sera votre guide.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-10T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T16:30:00.000+02:00

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EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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