Jonglages et équilibres, initiez-vous aux arts du cirque !, EPI des Longs Champs, Rennes

Jonglages et équilibres, initiez-vous aux arts du cirque ! Vendredi 10 juillet, 14h30 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine

Accès libre, enfant sous la responsabilité d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00

La compagnie Du Bout des Balles propose un atelier pour s’initier aux disciplines de cirque. En famille, entre ami.es que le spectacle commence !

Au programme : jonglerie, rouleau, jeux d’équilibre et de coordination.

Cédric BLONDEAUX, Jongleur, danseur, chorégraphe, metteur en scène sera votre guide.

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany

La compagnie Du Bout des Balles propose un atelier pour s’initier aux disciplines de cirque. En famille, entre ami.es que le spectacle commence !