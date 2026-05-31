Jonglages et équilibres, initiez-vous aux arts du cirque !, EPI des Longs Champs, Rennes
Jonglages et équilibres, initiez-vous aux arts du cirque !, EPI des Longs Champs, Rennes vendredi 10 juillet 2026.
Jonglages et équilibres, initiez-vous aux arts du cirque ! Vendredi 10 juillet, 14h30 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine
Accès libre, enfant sous la responsabilité d’un adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00
La compagnie Du Bout des Balles propose un atelier pour s’initier aux disciplines de cirque. En famille, entre ami.es que le spectacle commence !
Au programme : jonglerie, rouleau, jeux d’équilibre et de coordination.
Cédric BLONDEAUX, Jongleur, danseur, chorégraphe, metteur en scène sera votre guide.
EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany
La compagnie Du Bout des Balles propose un atelier pour s’initier aux disciplines de cirque. En famille, entre ami.es que le spectacle commence !
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