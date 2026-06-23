Les jeudis de la rambla La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes
Les jeudis de la rambla La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes vendredi 10 juillet 2026.
Les jeudis de la rambla La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes 10 – 23 juillet Ille-et-Vilaine
Entrée libré
Une proposition sportive en matinée
3 Jeudis pour faire des activités dans le quartier :
– Balade découvetre de la nature ordinaire : oiseaux, insectes arbres dans le quartier avec la Maison de la Consommation et de l’Environnemet (MCE) _**9 Juillet – départ à 15h**_
– Matinale sportive avec l’Ufolep sur la Rambla & petit déjeuner pour clôturer la matinée _**16 Juillet de 9h à 11h**_
– Repas partagé tout public et activités pour petits et grands en début d’après midi _**23 Juillet de 11h à 14h**_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T14:00:00.000+02:00
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La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Boulevard de Yougoslavie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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