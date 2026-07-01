Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Atelier création d’un morpion

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Le 21 juillet, venez créer votre propre petit jeu de morpion grâce à la découpeuse laser. L’atelier est proposé par la Médi@-Tech de Saint-Loup-sur-Thouet, de 10 h à 12 h. Venez partager un moment créatif et pédagogique ! Rendez-vous au Fab-Lab, au 32 rue de la Grille. Accessible dès 10 ans, accompagné d’un adulte. Réservations et informations au 05 86 30 10 61 ou sur media-tech@saint-loup-lamaire.fr .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

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English : Atelier création d’un morpion

L’événement Atelier création d’un morpion Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-10 par CC Airvaudais Val du Thouet