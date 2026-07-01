Soirée du patrimoine de Gâtine Saint-Loup-Lamairé
mardi 21 juillet 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Soirée du patrimoine de Gâtine
Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Durant l’été, les Soirées du Patrimoine de Gâtine donnent la possibilité de découvrir le patrimoine de plusieurs communes, mis en lumières par des spectacles musicaux. Cette année, à Saint-Loup-sur-Thouet, venez célébrer le patrimoine de la commune entre histoire, savoir-faire, bons produits locaux, et tous ça en musique ! Pour cette soirée, Saint-Loup-sur-Thouet accueille le groupe Plage Arrière, pour une ambiance rock festif. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les richesses de cette Petite Cité de Caractère ! Rendez-vous Place des Poulies. Restauration et buvette, à partir de 19 h, avant le spectacle. Début du spectacle à 21 h. Spectacle gratuit. Ne manquez pas, également, le Marché des Producteurs de Pays, qui se tiendra ce même soir, au même endroit, à partir de 18 h ! .
Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45
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English : Soirée du patrimoine de Gâtine
L’événement Soirée du patrimoine de Gâtine Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-27 par CC Airvaudais Val du Thouet
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