Saint-Loup-Lamairé

Stages de pêche

D47 Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-16

La Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique organise plusieurs stages de pêche à destination des jeunes. Ces animations permettent aux enfants et adolescents de découvrir la pêche de loisir, les milieux aquatiques et la biodiversité locale, dans un cadre convivial et encadré. Pour chaque enfant inscrit, un adulte accompagnateur peut participer au stage. Le matériel de pêche est entièrement fourni par la Fédération. Chaque participant devra prévoir sa carte de pêche en règle, son repas du midi, une boisson pour la journée, des bottes, une tenue adaptée aux conditions météoroligues du jour. Lors de l’inscription en ligne (tarif de 40 € pour les 2 jours d’animation), une attestation d’assurance extra-scolaire sera demandée. https://peche-en-deux-sevres.com/stage/stage-01/#tribe-tickets__tickets-form .

D47 Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 23 33

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English : Stages de pêche

L’événement Stages de pêche Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Airvaudais Val du Thouet