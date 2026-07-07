Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Marché des Producteurs de Pays

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 00:50:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez profiter du Marché des Producteurs de Pays à Saint-Loup-Lamairé, sur la Place des Poulies, à partir de 18 h. Après avoir acheté vos produits des producteurs labellisés Bienvenue à la Ferme , vous pourrez profiter de l’ambiance festive et les déguster sur place. N’oubliez pas vos assiettes et vos couverts et profitez des tables mises à votre disposition. Ce même soir, au même endroit, ne manquez pas également, la soirée du patrimoine, animée par le groupe Plage arrière. Début du spectacle à 21 h. .

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45

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English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-27 par CC Airvaudais Val du Thouet