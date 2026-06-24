Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Temps parents / enfants Vacances en famille

D47 Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Le Centre Socio Culturel propose des temps de rencontre et de partage dédiés aux futurs parents et aux parents accompagnés de leurs jeunes enfants non scolarisés, au sein du Relais Petite Enfance les Temps Parents Enfants . Ces moments privilégiés permettent aux familles de participer à des activités adaptées, encadrées par deux professionnelles de l’enfance et de la famille, qui sont également disponibles pour répondre à vos questions et vous orienter vers des spécialistes si nécessaire. Rendez-vous le vendredi 17 juillet, de 10 h à 11 h 30, au Lac du Cébron à Saint-Loup-Lamairé. Animation gratuite. Transport possible, sur demande, en mini-bus au départ du Centre Socio Culturel d’Airvault, au 16 ter rue Emmanuel Bonnet. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 05 49 64 73 10 ou accueil.avt@csc79.org .

D47 Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 accueil.avt@csc79.org

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English : Temps parents / enfants Vacances en famille

L’événement Temps parents / enfants Vacances en famille Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet