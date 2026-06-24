Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Visite du Moulin de Remué et spectacle

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

L’Association de sauvegarde des rivières, de l’environnement et des moulins des Deux-Sèvres vous propose une visite du Moulin de Remué, le vendredi 3 juillet, à 18 h, dans le cadre du programme Voie d’Anges par l’artiste marchant conteur Augusto de Alencar, et mis en scène par Marcia Beatriz Bello. La visite sera suivie, à 20 h, d’un spectacle, puis d’un pique-nique tiré du sac. Le rendez-vous est donné au Moulin de Remué, au 4 lieu-dit Remué Crémille à Saint-Loup-Lamairé. Réservations et informations au 06 72 62 72 33. Participation libre.

Une randonnée de 20 km est possible avec l’artiste à 7 h 45, depuis la gare de Parthenay. Réservation obligatoire au 06 49 98 37 10. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 37 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du Moulin de Remué et spectacle

L’événement Visite du Moulin de Remué et spectacle Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet