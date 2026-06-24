Visite du Moulin de Remué et spectacle Saint-Loup-Lamairé
vendredi 3 juillet 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Visite du Moulin de Remué et spectacle
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
L’Association de sauvegarde des rivières, de l’environnement et des moulins des Deux-Sèvres vous propose une visite du Moulin de Remué, le vendredi 3 juillet, à 18 h, dans le cadre du programme Voie d’Anges par l’artiste marchant conteur Augusto de Alencar, et mis en scène par Marcia Beatriz Bello. La visite sera suivie, à 20 h, d’un spectacle, puis d’un pique-nique tiré du sac. Le rendez-vous est donné au Moulin de Remué, au 4 lieu-dit Remué Crémille à Saint-Loup-Lamairé. Réservations et informations au 06 72 62 72 33. Participation libre.
Une randonnée de 20 km est possible avec l’artiste à 7 h 45, depuis la gare de Parthenay. Réservation obligatoire au 06 49 98 37 10. .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 37 10
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English : Visite du Moulin de Remué et spectacle
L’événement Visite du Moulin de Remué et spectacle Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet
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