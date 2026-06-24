UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Loup-Lamairé

Visite du Moulin de Remué et spectacle Saint-Loup-Lamairé

vendredi 3 juillet 2026 · Saint-Loup-Lamairé

Visite du Moulin de Remué et spectacle Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Ville
79600 Saint-Loup-Lamairé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Loup-Lamairé

Visite du Moulin de Remué et spectacle

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

L’Association de sauvegarde des rivières, de l’environnement et des moulins des Deux-Sèvres vous propose une visite du Moulin de Remué, le vendredi 3 juillet, à 18 h, dans le cadre du programme Voie d’Anges par l’artiste marchant conteur Augusto de Alencar, et mis en scène par Marcia Beatriz Bello. La visite sera suivie, à 20 h, d’un spectacle, puis d’un pique-nique tiré du sac. Le rendez-vous est donné au Moulin de Remué, au 4 lieu-dit Remué Crémille à Saint-Loup-Lamairé. Réservations et informations au 06 72 62 72 33. Participation libre.
Une randonnée de 20 km est possible avec l’artiste à 7 h 45, depuis la gare de Parthenay. Réservation obligatoire au 06 49 98 37 10.   .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 37 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du Moulin de Remué et spectacle

L’événement Visite du Moulin de Remué et spectacle Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet

À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)