Atelier création d’une maquette du Château de Flers, Maison de quartier Denis Blanchatte, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Maison de quartier Denis Blanchatte · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Atelier création d’une maquette du Château de Flers Samedi 19 septembre, 14h30 Maison de quartier Denis Blanchatte Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30, réalisez une maquette en carton qui recrée les ailes manquantes du château avec le Foyer la Source d’Ascq.
Avec le Foyer la Source, réalisez une maquette en carton qui recrée les ailes manquantes du château de Flers et participez à un jeu de l’oie sur le thème du patrimoine en péril.
Horaire
Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Maison de quartier Denis Blanchatte 71 Rue Gaston Baratte, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30 réalisez une maquette en carton qui recrée les ailes manquantes du château avec le Foyer la Source d’Ascq. patrimoine journées du patrimoine
Ville de Villeneuve d’Ascq
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- « 1784 », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq 11 septembre 2026
- Braderie au profit du Téléthon, Salle Marianne, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Formation compostage, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Produire et récolter ses graines, Jardin partage Jules Marescaux, Villeneuve-d’Ascq 13 septembre 2026