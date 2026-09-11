Atelier création d’une maquette du Château de Flers, Maison de quartier Denis Blanchatte, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Atelier création d’une maquette du Château de Flers Samedi 19 septembre, 14h30 Maison de quartier Denis Blanchatte Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30, réalisez une maquette en carton qui recrée les ailes manquantes du château avec le Foyer la Source d’Ascq.

Avec le Foyer la Source, réalisez une maquette en carton qui recrée les ailes manquantes du château de Flers et participez à un jeu de l’oie sur le thème du patrimoine en péril.

Horaire

Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Maison de quartier Denis Blanchatte 71 Rue Gaston Baratte, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]

Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30 réalisez une maquette en carton qui recrée les ailes manquantes du château avec le Foyer la Source d’Ascq. patrimoine journées du patrimoine

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