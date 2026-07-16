Atelier : création en bâche d’impression – à partir de 8 ans, Archives Départementales du Loiret, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Archives Départementales du Loiret · Orléans
Informations pratiques
Atelier : création en bâche d’impression – à partir de 8 ans Samedi 19 septembre, 14h30 Archives Départementales du Loiret Loiret
Gratuit, inscription conseillé (15 places)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Atelier animé par la Ressource AAA
Donnez une seconde vie à des anciennes bâches d’impression des Archives départementales. Avec l’aide de simples outils et de matériaux accessibles, vous fabriquerez une pochette et une fleur grâce à cette matière durable.
Archives Départementales du Loiret 29 boulevard Marie-Stuart, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 36 99 25 00 Nouveau lieu des archives départementales.
Donnez une seconde vie à des anciennes bâches d’impression des Archives départementales.
La ressource AAA
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