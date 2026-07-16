Atelier : création en bâche d’impression – à partir de 8 ans, Archives Départementales du Loiret, Orléans

Informations pratiques

Atelier : création en bâche d’impression – à partir de 8 ans Samedi 19 septembre, 14h30 Archives Départementales du Loiret Loiret

Gratuit, inscription conseillé (15 places)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Atelier animé par la Ressource AAA

Donnez une seconde vie à des anciennes bâches d’impression des Archives départementales. Avec l’aide de simples outils et de matériaux accessibles, vous fabriquerez une pochette et une fleur grâce à cette matière durable.

Archives Départementales du Loiret 29 boulevard Marie-Stuart, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 36 99 25 00 Nouveau lieu des archives départementales.

Donnez une seconde vie à des anciennes bâches d’impression des Archives départementales.

La ressource AAA