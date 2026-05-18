Atelier Création Florale • Accessoire pour cheveux Clôture de saison • Théâtre de Cusset Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset Cusset

Cusset

Atelier Création Florale • Accessoire pour cheveux Clôture de saison • Théâtre de Cusset

Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset 2 place Victor Hugo Cusset Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 18:30:00

fin : 2026-06-01 19:30:00

Date(s) :

2026-06-01

Ateliers création florale avec Marguerite & Co réalisez accessoires pour cheveux et broches fleuries pour la grande cérémonie imaginée par Arcosm. Le 1er juin place Victor-Hugo à Cusset. Tarif 15€ par atelier.

.

Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset 2 place Victor Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Floral creation workshops with Marguerite & Co: create hair accessories and flower brooches for the grand ceremony imagined by Arcosm. June 1, Place Victor-Hugo, Cusset. Price: 15? per workshop.

L’événement Atelier Création Florale • Accessoire pour cheveux Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations