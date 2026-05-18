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Atelier Création Florale • Broche fleurie Clôture de saison • Théâtre de Cusset Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset Cusset

Atelier Création Florale • Broche fleurie Clôture de saison • Théâtre de Cusset Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset Cusset lundi 1 juin 2026.

Lieu : Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset

Adresse : 2 place Victor Hugo

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 15 15 15

Cusset

Atelier Création Florale • Broche fleurie Clôture de saison • Théâtre de Cusset

Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset 2 place Victor Hugo Cusset Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 19:30:00
fin : 2026-06-01 20:30:00

Date(s) :
2026-06-01

Ateliers création florale avec Marguerite & Co réalisez accessoires pour cheveux et broches fleuries pour la grande cérémonie imaginée par Arcosm. Le 1er juin place Victor-Hugo à Cusset. Tarif 15€ par atelier.
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Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset 2 place Victor Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

Floral creation workshops with Marguerite & Co: create hair accessories and flower brooches for the grand ceremony imagined by Arcosm. June 1, Place Victor-Hugo, Cusset. Price: 15? per workshop.

L’événement Atelier Création Florale • Broche fleurie Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations

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