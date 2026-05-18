Atelier Création Florale • Broche fleurie Clôture de saison • Théâtre de Cusset Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset Cusset
Atelier Création Florale • Broche fleurie Clôture de saison • Théâtre de Cusset Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset Cusset lundi 1 juin 2026.
Cusset
Atelier Création Florale • Broche fleurie Clôture de saison • Théâtre de Cusset
Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset 2 place Victor Hugo Cusset Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 19:30:00
fin : 2026-06-01 20:30:00
Date(s) :
2026-06-01
Ateliers création florale avec Marguerite & Co réalisez accessoires pour cheveux et broches fleuries pour la grande cérémonie imaginée par Arcosm. Le 1er juin place Victor-Hugo à Cusset. Tarif 15€ par atelier.
.
Marguerite et compagnie, Fleuriste à Cusset 2 place Victor Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Floral creation workshops with Marguerite & Co: create hair accessories and flower brooches for the grand ceremony imagined by Arcosm. June 1, Place Victor-Hugo, Cusset. Price: 15? per workshop.
L’événement Atelier Création Florale • Broche fleurie Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert • Mister T and the Alan Twins La Cervoiserie Cusset 23 mai 2026
- Clôture de saison • Cie ARCOSM Théâtre de Cusset Cusset 26 mai 2026
- La Brigade de l’Amour Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset 26 mai 2026
- Atelier Couture par l’Atelier d’Alyssa Clôture de saison • Théâtre de Cusset L’Atelier d’Alyssa Cusset 26 mai 2026
- Apéro Bal Clôture de saison • Théâtre de Cusset Square René-Bardet Cusset 27 mai 2026