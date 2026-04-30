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Atelier création geek/manga Atelier de Poterie Le Dorat

Atelier création geek/manga Atelier de Poterie Le Dorat

Atelier création geek/manga Atelier de Poterie Le Dorat mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Atelier de Poterie

Adresse : 19 Grande Rue

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 13 13 Tarif de base plein tarif

Le Dorat

Atelier création geek/manga

Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Sonia de L’Atelier d’Ayu vous invite à prendre part à cet atelier de création d’une mosaïque Minecraft. Ouvert à tous à partir de 5 ans. Sur réservation, nombre de places limité.   .

Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 77 50 18 

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English : Atelier création geek/manga

L’événement Atelier création geek/manga Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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