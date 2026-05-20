Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Soirées du Cloître Concert De Beethoven à Gershwin Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Concert De Beethoven à Gershwin Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Concert De Beethoven à Gershwin Ancien Carmel du Dorat Le Dorat vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Ancien Carmel du Dorat

Adresse : 10 Rue Saint-Michel

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Le Dorat

Les Soirées du Cloître Concert De Beethoven à Gershwin

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Dans le magnifique cadre du cloître de l’Ancien Carmel du Dorat, venez écouter le concert de l’Ensemble Couleurs graves, De Beethoven à Gershwin.   .

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89  amisducarmeldudorat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Soirées du Cloître Concert De Beethoven à Gershwin

L’événement Les Soirées du Cloître Concert De Beethoven à Gershwin Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

À voir aussi à Le Dorat (Haute-Vienne)