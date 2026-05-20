Les Soirées du Cloître Concert De Beethoven à Gershwin Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Le Dorat

Les Soirées du Cloître Concert De Beethoven à Gershwin

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Dans le magnifique cadre du cloître de l’Ancien Carmel du Dorat, venez écouter le concert de l’Ensemble Couleurs graves, De Beethoven à Gershwin. .

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89 amisducarmeldudorat@gmail.com

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English : Les Soirées du Cloître Concert De Beethoven à Gershwin

L’événement Les Soirées du Cloître Concert De Beethoven à Gershwin Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin