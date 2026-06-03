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Tournoi de tennis Courts extérieurs Le Dorat

Tournoi de tennis Courts extérieurs Le Dorat

Tournoi de tennis Courts extérieurs Le Dorat jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Courts extérieurs

Adresse : Avenue Louis Ricoux

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 12 12 16 Tarif de base plein tarif

Le Dorat

Tournoi de tennis

Courts extérieurs Avenue Louis Ricoux Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Tournoi de tennis estival ouvert de NC à 3/6
Simples Dames et Messieurs
Doubles non homologués
Balles fournies

Restauration et buvette sur place
10 jours de compétition sportive et de convivialité   .

Courts extérieurs Avenue Louis Ricoux Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 28 20 90  tcledorat@gmail.com

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English : Tournoi de tennis

L’événement Tournoi de tennis Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin

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