Tournoi de tennis Courts extérieurs Le Dorat jeudi 23 juillet 2026.

Le Dorat

Tournoi de tennis

Courts extérieurs Avenue Louis Ricoux Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Tournoi de tennis estival ouvert de NC à 3/6

Simples Dames et Messieurs

Doubles non homologués

Balles fournies

Restauration et buvette sur place

10 jours de compétition sportive et de convivialité .

Courts extérieurs Avenue Louis Ricoux Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 28 20 90 tcledorat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de tennis

L’événement Tournoi de tennis Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin