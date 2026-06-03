Tournoi de tennis Courts extérieurs Le Dorat
Tournoi de tennis Courts extérieurs Le Dorat jeudi 23 juillet 2026.
Le Dorat
Tournoi de tennis
Courts extérieurs Avenue Louis Ricoux Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-08-02 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Tournoi de tennis estival ouvert de NC à 3/6
Simples Dames et Messieurs
Doubles non homologués
Balles fournies
Restauration et buvette sur place
10 jours de compétition sportive et de convivialité .
Courts extérieurs Avenue Louis Ricoux Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 28 20 90 tcledorat@gmail.com
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English : Tournoi de tennis
L’événement Tournoi de tennis Le Dorat a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin
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