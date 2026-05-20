Les Soirées du Cloître Concert de l’Ensemble les Enchantés Ancien Carmel du Dorat Le Dorat
Les Soirées du Cloître Concert de l’Ensemble les Enchantés Ancien Carmel du Dorat Le Dorat dimanche 12 juillet 2026.
Le Dorat
Les Soirées du Cloître Concert de l’Ensemble les Enchantés
Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Venez découvrir ce cadre enchanteur qu’est l’ancien cloître du Carmel du Dorat et profiter du concert de l’Ensemble Les enchantés De la musique sacrée à l’Opéra pendant lequel seront joués des morceaux de Bach, Mozart, Puccini, Mascagni. .
Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89 amisducarmeldudorat@gmail.com
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English : Les Soirées du Cloître Concert de l’Ensemble les Enchantés
L’événement Les Soirées du Cloître Concert de l’Ensemble les Enchantés Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-20 par Terres de Limousin
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