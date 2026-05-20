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Les Soirées du Cloître Concert de l’Ensemble les Enchantés Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Concert de l’Ensemble les Enchantés Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Concert de l’Ensemble les Enchantés Ancien Carmel du Dorat Le Dorat dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Ancien Carmel du Dorat

Adresse : 10 Rue Saint-Michel

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Le Dorat

Les Soirées du Cloître Concert de l’Ensemble les Enchantés

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Venez découvrir ce cadre enchanteur qu’est l’ancien cloître du Carmel du Dorat et profiter du concert de l’Ensemble Les enchantés De la musique sacrée à l’Opéra pendant lequel seront joués des morceaux de Bach, Mozart, Puccini, Mascagni.   .

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89  amisducarmeldudorat@gmail.com

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English : Les Soirées du Cloître Concert de l’Ensemble les Enchantés

L’événement Les Soirées du Cloître Concert de l’Ensemble les Enchantés Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-20 par Terres de Limousin

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