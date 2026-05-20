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Les Soirées du Cloître Visite de nuit du monastère Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Visite de nuit du monastère Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Visite de nuit du monastère Ancien Carmel du Dorat Le Dorat vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Ancien Carmel du Dorat

Adresse : 10 Rue Saint-Michel

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Le Dorat

Les Soirées du Cloître Visite de nuit du monastère

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-11

Venez découvrir l’intérieur de l’ancien Carmel du Dorat et vous immerger ainsi dans l’environnement de vie des carmélites.   .

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89  amisducarmeldudorat@gmail.com

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English : Les Soirées du Cloître Visite de nuit du monastère

L’événement Les Soirées du Cloître Visite de nuit du monastère Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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