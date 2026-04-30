Atelier création geek/manga Atelier de Poterie Le Dorat
Atelier création geek/manga Atelier de Poterie Le Dorat mardi 11 août 2026.
Le Dorat
Atelier création geek/manga
Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Sonia de L’Atelier d’Ayu vous invite à prendre part à cet atelier de création d’un morpion Mario. Ouvert à tous à partir de 5 ans. Sur réservation, nombre de places limité. .
Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 77 50 18
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English : Atelier création geek/manga
L’événement Atelier création geek/manga Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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