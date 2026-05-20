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Les Soirées du Cloître Duo piano et mandoline Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Duo piano et mandoline Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Duo piano et mandoline Ancien Carmel du Dorat Le Dorat samedi 22 août 2026.

Lieu : Ancien Carmel du Dorat

Adresse : 10 Rue Saint-Michel

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Le Dorat

Les Soirées du Cloître Duo piano et mandoline

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Yido Wang au piano et Nathalie Korsak à la mandoline jouent dans le magnifique cadre du cloître de l’ancien Carmel du Dorat.   .

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89  amisducarmeldudorat@gmail.com

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English : Les Soirées du Cloître Duo piano et mandoline

L’événement Les Soirées du Cloître Duo piano et mandoline Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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