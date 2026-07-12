Exposition « A vous de voir » Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple Le Dorat
samedi 22 août 2026 · Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple · Le Dorat
Informations pratiques
Le Dorat
Exposition « A vous de voir »
Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:30:00
fin : 2026-08-22 22:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Découverte des oeuvres de l’artiste Mardef, à la lampe électrique (portable non admis) avec ambiance sonore assurée par Aron OTTIGNON (pianiste de jazz). Venir avec sa lampe torche. Places limitées (25 personnes), réservation obligatoire. Mineurs accompagnés d’un adulte référent. .
Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 08 03 lesrdvdelachapelle@laposte.net
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English : Exposition « A vous de voir »
L’événement Exposition « A vous de voir » Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-02 par Terres de Limousin
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