samedi 22 août 2026 · Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple · Le Dorat

Informations pratiques

Le Dorat

Exposition « A vous de voir »

Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:30:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Découverte des oeuvres de l’artiste Mardef, à la lampe électrique (portable non admis) avec ambiance sonore assurée par Aron OTTIGNON (pianiste de jazz). Venir avec sa lampe torche. Places limitées (25 personnes), réservation obligatoire. Mineurs accompagnés d’un adulte référent. .

Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 08 03 lesrdvdelachapelle@laposte.net

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English : Exposition « A vous de voir »

L’événement Exposition « A vous de voir » Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-02 par Terres de Limousin