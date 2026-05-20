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Les Soirées du Cloître Les fouilles boliviennes Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Les fouilles boliviennes Ancien Carmel du Dorat Le Dorat

Les Soirées du Cloître Les fouilles boliviennes Ancien Carmel du Dorat Le Dorat vendredi 7 août 2026.

Lieu : Ancien Carmel du Dorat

Adresse : 10 Rue Saint-Michel

Ville : 87210 Le Dorat

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Le Dorat

Les Soirées du Cloître Les fouilles boliviennes

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez écouter le récit de Mr Pierre-Antoine Saint André sur ses découvertes de fossiles de curieux mammifères inconnus de l’altiplano.   .

Ancien Carmel du Dorat 10 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89  amisducarmeldudorat@gmail.com

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English : Les Soirées du Cloître Les fouilles boliviennes

L’événement Les Soirées du Cloître Les fouilles boliviennes Le Dorat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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