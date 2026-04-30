Atelier création geek/manga Atelier de Poterie Le Dorat

Le Dorat

Atelier création geek/manga

Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 15:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Sonia de L’Atelier d’Ayu vous invite à prendre part à cet atelier de création d’un masque Kitsune. Ouvert à tous à partir de 5 ans. Sur réservation, nombre de places limité. .

Atelier de Poterie 19 Grande Rue Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 77 50 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier création geek/manga

L’événement Atelier création geek/manga Le Dorat a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin