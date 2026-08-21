Atelier création « Silhouettes en fil de fer », Médiathèque de La Fouillade, La Fouillade
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de La Fouillade · La Fouillade
Informations pratiques
Atelier création « Silhouettes en fil de fer » Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de La Fouillade Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Atelier créatif « Silhouette en fil de fer » animé par Eco Débrouille
Un atelier créatif pour les petites comme les grandes mains où simplicité et poésie se marient autour du fil de fer kraft.
Durée : 2h
Tout public, dès 8 ans
Médiathèque de La Fouillade 7 Rte d’Occitanie, 12270 La Fouillade La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.65.29.75.02 »}]
Biblis en folie 2026
©Delphine Brière
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