Atelier création « Silhouettes en fil de fer », Médiathèque de La Fouillade, La Fouillade

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de La Fouillade · La Fouillade

Informations pratiques

Atelier création « Silhouettes en fil de fer » Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de La Fouillade Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Atelier créatif « Silhouette en fil de fer » animé par Eco Débrouille

Un atelier créatif pour les petites comme les grandes mains où simplicité et poésie se marient autour du fil de fer kraft.

Durée : 2h

Tout public, dès 8 ans

Médiathèque de La Fouillade 7 Rte d’Occitanie, 12270 La Fouillade La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.65.29.75.02 »}]

Biblis en folie 2026

©Delphine Brière