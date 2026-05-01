Saint-Loup-Lamairé

Atelier créatures inspirées de la nature

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Observez différentes représentations d’animaux et de la nature et laissez votre imagination créer votre propre créature. Découpez, collez, dessinez, laissez votre imagination parler ! Atelier ouvert en continu de 14 h à 17 h, sans inscription. Gratuit et à partir de 6 ans. Rendez-vous à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Atelier créatures inspirées de la nature

L’événement Atelier créatures inspirées de la nature Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet