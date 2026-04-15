Atelier – crée ton herbier ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Le Fonds d’art contemporain – Paris Collections et la bibliothèque Jacqueline de Romilly proposent un atelier herbier pour les enfants. Cet atelier est inspiré de l’œuvre Garden de Lois Weinberger actuellement prêtée à la bibliothèque dans le cadre d’une exposition sur les 4 éléments. Dans cette œuvre, l’artiste autrichien utilise du lierre, une plante omniprésente dans nos villes. Après un temps de récolte de plantes dans le quartier, les enfants pourront créer une composition plastique avec leurs trouvailles.

Lois Weinberger, Garden, 1997, © Lois Weinberger ; Crédits : Hélène Mauri

Inspire toi d’une des œuvres de l’exposition Les 4 éléments, récolte des végétaux et crée ta propre composition avec Flore, médiatrice du Fond d’Art Contemporain !

Le mercredi 15 avril 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

À NOTER : la première partie de l’atelier se fera en extérieur. En inscrivant votre enfant, vous donnez donc l’autorisation à ce qu’iel sorte de la bibliothèque. Vous pouvez l’accompagner si vous le souhaitez.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T16:00:00+02:00_2026-04-15T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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