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Rockwell night, Epée de Bois, Paris

Rockwell night, Epée de Bois, Paris

Rockwell night, Epée de Bois, Paris mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Epée de Bois

Adresse : 100, rue Mouffetard, Paris

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Rockwell night Mercredi 15 avril, 19h00 Epée de Bois Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

Rencontre avec Alexandre Rockwell

Epée de Bois 100, rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France
Rencontres Epée de bois Rockwell night

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