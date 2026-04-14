Rockwell night, Epée de Bois, Paris
Rockwell night, Epée de Bois, Paris mercredi 15 avril 2026.
Rockwell night Mercredi 15 avril, 19h00 Epée de Bois Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00
Rencontre avec Alexandre Rockwell
Epée de Bois 100, rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France
Rencontres Epée de bois Rockwell night
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