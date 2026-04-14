Rockwell night, Epée de Bois, Paris

Rockwell night Mercredi 15 avril, 19h00 Epée de Bois Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

Rencontre avec Alexandre Rockwell

Epée de Bois 100, rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France

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