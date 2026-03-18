ATELIER CRÉE TON JEU DE SOCIÉTÉ QUI EST-CE?

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Invente des personnages fous — boulangère ninja, chat astronaute… — et fais-les deviner à ton adversaire !

Une boulangère ninja, un chat astronaute ou ta grand-mère influenceuse… laisse libre cours à ton imagination en créant tes propres personnages et fais-les deviner à ton adversaire dans une partie de Qui est-ce ?

Sur inscription dès 7 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Invent crazy characters ninja baker, astronaut cat, etc. and make your opponent guess!

L’événement ATELIER CRÉE TON JEU DE SOCIÉTÉ QUI EST-CE? Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34