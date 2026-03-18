ATELIER CRÉE UN PORTRAIT ROBOT

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Avec magazines et feutres, reconstitue le visage du criminel de la médiathèque et invente son crime !

Munis toi de magazines, de feutres et de ton imagination pour reconstituer le visage du mystérieux criminel de la médiathèque, puis invente le crime qu’il a commis. On raconte qu’il portait peut-être une moustache..

sur inscription pour les enfants à partir de 7 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Using magazines and felt-tip pens, reconstruct the face of the media library’s criminal and invent his crime!

L’événement ATELIER CRÉE UN PORTRAIT ROBOT Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34