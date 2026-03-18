ATELIER CRÉE UN PORTRAIT ROBOT Béziers
ATELIER CRÉE UN PORTRAIT ROBOT Béziers vendredi 24 avril 2026.
ATELIER CRÉE UN PORTRAIT ROBOT
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Avec magazines et feutres, reconstitue le visage du criminel de la médiathèque et invente son crime !
Munis toi de magazines, de feutres et de ton imagination pour reconstituer le visage du mystérieux criminel de la médiathèque, puis invente le crime qu’il a commis. On raconte qu’il portait peut-être une moustache..
sur inscription pour les enfants à partir de 7 ans.
Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Using magazines and felt-tip pens, reconstruct the face of the media library’s criminal and invent his crime!
L’événement ATELIER CRÉE UN PORTRAIT ROBOT Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34