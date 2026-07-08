Atelier créer ses propres cartes postales Plougastel-Daoulas
dimanche 19 juillet 2026 · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Atelier créer ses propres cartes postales
16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:15:00
fin : 2026-07-19 12:45:00
Date(s) :
2026-07-19
Créez votre propre carte postale à l’aquarelle ! Lors de cet atelier, vous apprendrez différentes techniques d’aquarelle et expérimenterez la gouache. Au cours de cette séance guidée, nous explorerons divers motifs et chacun réalisera une carte postale unique. Cet atelier est ouvert à tou.te.s, débutant.e.s comme artistes confirmé.e.s. N’hésitez pas à apporter votre propre matériel ou à utiliser celui fourni.
Dès 14 ans Durée 2h30
Avec Christine Woodward, artiste illustratrice.
Sur inscription 25€. Le tarif inclut 1 boisson chaude, 1 pâtisserie, et le matériel. .
16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 38 62 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier créer ses propres cartes postales Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Plougastel Daoulas (Finistère)
- Sortie en mer paysage, géologie, patrimoine et richesses sous marine Plougastel-Daoulas 8 juillet 2026
- Jeu de piste guidé découverte du patrimoine à Pont-Callec Plougastel-Daoulas 8 juillet 2026
- Les jeudis de l’Orgue Plougastel-Daoulas 9 juillet 2026
- Visite atelier À la manière de Mathurin Méheut Plougastel-Daoulas 9 juillet 2026
- Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel Plougastel-Daoulas 9 juillet 2026