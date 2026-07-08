Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Atelier créer ses propres cartes postales

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:15:00

fin : 2026-07-19 12:45:00

Date(s) :

2026-07-19

Créez votre propre carte postale à l’aquarelle ! Lors de cet atelier, vous apprendrez différentes techniques d’aquarelle et expérimenterez la gouache. Au cours de cette séance guidée, nous explorerons divers motifs et chacun réalisera une carte postale unique. Cet atelier est ouvert à tou.te.s, débutant.e.s comme artistes confirmé.e.s. N’hésitez pas à apporter votre propre matériel ou à utiliser celui fourni.

Dès 14 ans Durée 2h30

Avec Christine Woodward, artiste illustratrice.

Sur inscription 25€. Le tarif inclut 1 boisson chaude, 1 pâtisserie, et le matériel. .

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 38 62 06

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English :

L’événement Atelier créer ses propres cartes postales Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue