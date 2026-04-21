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Atelier Créer sous les arbres Châteauroux

Atelier Créer sous les arbres Châteauroux

Atelier Créer sous les arbres Châteauroux jeudi 16 juillet 2026.

Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
Gratuit

Châteauroux

Atelier Créer sous les arbres

Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

La Médiathèque Équinoxe vous donne rendez-vous à la plage de Belle-Isle pour un atelier créatif !
Si vous aimez bricoler, coller, découper, venez nous rejoindre dans un cadre privilégié à l’ombre. Un atelier à découvrir pour le plaisir de grandir !
A partir de 7 ans.   .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35 

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English :

The Équinoxe Media Center invites you to Belle-Isle Beach for a creative workshop!

L’événement Atelier Créer sous les arbres Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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