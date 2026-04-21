Atelier Créer sous les arbres Châteauroux
Atelier Créer sous les arbres Châteauroux jeudi 16 juillet 2026.
Châteauroux
Atelier Créer sous les arbres
Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
La Médiathèque Équinoxe vous donne rendez-vous à la plage de Belle-Isle pour un atelier créatif !
Si vous aimez bricoler, coller, découper, venez nous rejoindre dans un cadre privilégié à l’ombre. Un atelier à découvrir pour le plaisir de grandir !
A partir de 7 ans. .
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
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English :
The Équinoxe Media Center invites you to Belle-Isle Beach for a creative workshop!
L’événement Atelier Créer sous les arbres Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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