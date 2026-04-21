Châteauroux

Atelier Créer sous les arbres

Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

La Médiathèque Équinoxe vous donne rendez-vous à la plage de Belle-Isle pour un atelier créatif !

Si vous aimez bricoler, coller, découper, venez nous rejoindre dans un cadre privilégié à l’ombre. Un atelier à découvrir pour le plaisir de grandir !

A partir de 7 ans. .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

The Équinoxe Media Center invites you to Belle-Isle Beach for a creative workshop!

L’événement Atelier Créer sous les arbres Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme