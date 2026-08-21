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[Atelier] créez une rocaille pour pollinisateurs, Déchèterie de Cintegabelle, Cintegabelle

jeudi 22 octobre 2026 · Déchèterie de Cintegabelle · Cintegabelle

[Atelier] créez une rocaille pour pollinisateurs, Déchèterie de Cintegabelle, Cintegabelle

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Déchèterie de Cintegabelle
Adresse
Laurède, 31550 Cintegabelle
Ville
31550 Cintegabelle
Département
Haute-Garonne
Tarif
gratuit, inscription obligatoire

[Atelier] créez une rocaille pour pollinisateurs Jeudi 22 octobre, 14h00 Déchèterie de Cintegabelle Haute-Garonne

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00

La Communauté de Communes du Bassin Auterivain vous invite à un atelier gratuit pour découvrir comment créer un espace accueillant pour les abeilles et papillons avec des plantes aromatiques et locales.
Au programme :
• Choix des plantes adaptées.
• Aménagement d’un espace utile et beau.
• Favoriser la biodiversité.

Infos
Date : Mercredi 21/10/2026
⏰ Horaire : de 14h à 16h
Lieu : Déchèterie de Cintegabelle, Lieu-dit Laurède, 31550 Cintegabelle
Public : Ouvert à aux habitants des 19 communes du Bassin Auterivain
Tarif : Gratuit
Inscription obligatoire : Réserver sa place
Matériel fourni – Prévoyez des gants et une tenue adaptée.
Places limitées – Réservation obligatoire !

Déchèterie de Cintegabelle Laurède, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-aux-ateliers-du-jardin-zero-dechet-1779116383 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-aux-ateliers-du-jardin-zero-dechet-1779116383 »}]
Mercredi 21/10/2026 de 14:00 à 16:00 découvrez comment créer un espace accueillant pour les abeilles et papillons !

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