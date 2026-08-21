[Atelier] créez une rocaille pour pollinisateurs, Déchèterie de Cintegabelle, Cintegabelle
jeudi 22 octobre 2026 · Déchèterie de Cintegabelle · Cintegabelle
Informations pratiques
[Atelier] créez une rocaille pour pollinisateurs Jeudi 22 octobre, 14h00 Déchèterie de Cintegabelle Haute-Garonne
gratuit, inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00
La Communauté de Communes du Bassin Auterivain vous invite à un atelier gratuit pour découvrir comment créer un espace accueillant pour les abeilles et papillons avec des plantes aromatiques et locales.
Au programme :
• Choix des plantes adaptées.
• Aménagement d’un espace utile et beau.
• Favoriser la biodiversité.
Infos
Date : Mercredi 21/10/2026
⏰ Horaire : de 14h à 16h
Lieu : Déchèterie de Cintegabelle, Lieu-dit Laurède, 31550 Cintegabelle
Public : Ouvert à aux habitants des 19 communes du Bassin Auterivain
Tarif : Gratuit
Inscription obligatoire : Réserver sa place
Matériel fourni – Prévoyez des gants et une tenue adaptée.
Places limitées – Réservation obligatoire !
Déchèterie de Cintegabelle Laurède, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-aux-ateliers-du-jardin-zero-dechet-1779116383 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-aux-ateliers-du-jardin-zero-dechet-1779116383 »}]
Mercredi 21/10/2026 de 14:00 à 16:00 découvrez comment créer un espace accueillant pour les abeilles et papillons !
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