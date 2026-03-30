Atelier Creusage de Courges CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier creusage de courges

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 15:00:00

fin : 2026-10-29 17:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Jack-o’-lantern s’invite au Jardin Camifolia. Pour Halloween, venez creuser votre courge.

A l’aide des conseils de l’animateur, vous valoriserez les déchets de creusage (cuisine, décoration…). Un après-midi 100% courges !

Atelier sur réservation A partir de 6 ans .

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Jack-o’-lantern invites itself to the Camifolia Garden. For Halloween, come and dig your own squash.

L’événement Atelier creusage de courges Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges