Atelier crochet + goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux

Atelier crochet + goûter Maison Tarte

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-18

Atelier crochet à Maison Tarte !

Au programme Se régaler: avec des gourmandises concoctées par le chef de maison TARTE, des produits frais, locaux et de saison, et ensuite l’atelier créatif! Un moment de partage et de fun.

**Réservez votre place dès maintenant au 09 82 25 50 82* .

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 25 50 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier crochet + goûter Maison Tarte

L’événement Atelier crochet + goûter Maison Tarte Périgueux a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Communal de Périgueux