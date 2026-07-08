AGENDA · Civray
Atelier crochet granny Potions Essentielles Civray
dimanche 23 août 2026 · Potions Essentielles · Civray
Informations pratiques
Civray
Atelier crochet granny
Potions Essentielles 25 rue du Commerce Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Atelier mouvement et méditation guidée bord de Charente. .
Potions Essentielles 25 rue du Commerce Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 03 68 36 potionsessentielles@gmail.com
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English : Atelier crochet granny
L’événement Atelier crochet granny Civray a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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