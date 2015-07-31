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AGENDA · Montpellier

ATELIER CROCHET PAR TSIKY Montpellier

jeudi 16 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
48 BIS Rue Roucher
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
30 30

Montpellier

ATELIER CROCHET PAR TSIKY

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-22 2026-07-31

Tu souhaites t’initier au crochet mais tu ne sais pas par quoi commencer? Avec cet atelier, apprends les points de base nécessaires pour réaliser en toute autonomie plusieurs projets. Une séance conviviale pour démarrer le crochet avec confiance et repartir fièrement avec sa création.
Atelier crochet, par Tsiky

Tu souhaites t’initier au crochet mais tu ne sais pas par quoi commencer? Avec cet atelier, apprends les points de base nécessaires pour réaliser en toute autonomie plusieurs projets (fleur, sous-tasse feuille).
Une séance conviviale pour démarrer le crochet avec confiance et repartir fièrement avec ta création.

Tarif 30€
Durée 2h
Matériel inclus

Dates
16 juillet à 16h
22 juillet à 17h
31 juillet à 15h

Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Contact Tsiky
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com   .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07  biivers.fr@gmail.com

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English : ATELIER CROCHET PAR TSIKY

Would you like to start crocheting, but don’t know where to begin? In this workshop, you’ll learn the basic stitches you need to make several projects on your own. A convivial session to start crocheting with confidence and leave proudly with your creation.

L’événement ATELIER CROCHET PAR TSIKY Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER

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