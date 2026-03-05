Atelier Croque-musée Musée Montagnard Les Houches

Atelier Croque-musée

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 6 EUR

Date : 2026-10-27

Début : 2026-10-27 14:00:00

fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Explorez les collections du musée pour dessiner et composer un pêle-mêle sur les traces d’Albert Laprade.

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr

English :

Explore the museum?s collections to draw and compose a jumble in the footsteps of Albert Laprade.

