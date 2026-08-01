Atelier croquis et aquarelle Accueil St Joseph Saint-Pierre-Quiberon
vendredi 14 août 2026 · Accueil St Joseph · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Atelier croquis et aquarelle
Accueil St Joseph 9 rue Pasteur Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Atelier croquis et aquarelle à l’accueil St Joseph
à partir de 12 ans
Matériel fourni ( mais vous pouvez également apporter votre matériel ) .
Accueil St Joseph 9 rue Pasteur Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 41 41 53 46
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English :
L’événement Atelier croquis et aquarelle Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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