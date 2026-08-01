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AGENDA · Saint-Pierre-Quiberon

Atelier croquis et aquarelle Accueil St Joseph Saint-Pierre-Quiberon

vendredi 14 août 2026 · Accueil St Joseph · Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Accueil St Joseph
Adresse
9 rue Pasteur
Ville
56510 Saint-Pierre-Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Pierre-Quiberon

Atelier croquis et aquarelle

Accueil St Joseph 9 rue Pasteur Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Atelier croquis et aquarelle à l’accueil St Joseph
à partir de 12 ans

Matériel fourni ( mais vous pouvez également apporter votre matériel )   .

Accueil St Joseph 9 rue Pasteur Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 41 41 53 46 

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English :

L’événement Atelier croquis et aquarelle Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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