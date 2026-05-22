Les Incontournables les mégalithes de Kerbourgnec Parking Rue des Régatiers Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon

Les Incontournables les mégalithes de Kerbourgnec

Parking Rue des Régatiers Face à la Société des régates Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Découvrez cet ensemble mégalithique méconnu, nouvellement inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, qui témoigne de la présence de l’Homme et de l’évolution de nos paysages depuis le Néolithique jusqu’à nos jours, soit près de 7000 ans.

Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation. .

Parking Rue des Régatiers Face à la Société des régates Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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L’événement Les Incontournables les mégalithes de Kerbourgnec Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon