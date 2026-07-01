Les Naufragés à l’Isobar ! Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
vendredi 31 juillet 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Les Naufragés à l’Isobar !
Bar Isobar 18 rue des voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Équipage 2026 Spi (chanteur d’OTH) chant, harmonica Fanfan chant, accordéon Sam choeurs, batterie David Schittulli choeurs, guitare électrique Ludo basse Flo Violon
Les Naufragés sont issus de l’abordage du rock et de la chanson d’aventure. Ils se refusent à s’enfermer dans un style, qui pour eux est un moule qui emprisonne l’artiste. Leurs compositions “rockmantiques“ côtoient quelques reprises de chants de marins revisités. Les textes sont poésie festive, parfois grivois et amoraux.
Un répertoire très personnel de presque deux heures, tinté de ska, rock’ab, punk rock, tzigane, avec l’énergie en figure de proue. .
Bar Isobar 18 rue des voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Naufragés à l’Isobar ! Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan)
- Virginia Moove via island à l’Isobar Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon 10 juillet 2026
- Sound per Kiberen # 2 à l’Isobar Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon 11 juillet 2026
- CHŒUR D’HOMMES DE VANNES Rue de l’Église Saint-Pierre-Quiberon 12 juillet 2026
- Concert Choeur d’Hommes de Vannes Place de l’Église Saint-Pierre-Quiberon 12 juillet 2026
- Fête nationale Saint-Pierre-Quiberon 13 juillet 2026