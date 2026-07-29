CONCERT Les Naufragés Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

CONCERT Les Naufragés

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Équipage 2026

– Spi (chanteur d’OTH) chant, harmonica

– Fanfan chant, accordéon

– Sam choeurs, batterie David Schittulli choeurs, guitare électrique

– Ludo basse

– Flo Violon

Les Naufragés sont issus de l’abordage du rock et de la chanson d’aventure. Ils se refusent à s’enfermer dans un style, qui pour eux est un moule qui emprisonne l’artiste. Leurs compositions “rockmantiques“ côtoient quelques reprises de chants de marins revisités. Les textes sont poésie festive, parfois grivois et amoraux. Un répertoire très personnel de presque deux heures, tinté de ska, rock’ab, punk rock, tzigane, avec l’énergie en figure de proue. .

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement CONCERT Les Naufragés Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon