Saint-Pierre-Quiberon

Fête des Pêcheurs

Portivy Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Comme chaque année, la commune vous donne rendez-vous pour ce temps fort de l’été, un événement attendu qui fait vivre les traditions et rassemble toutes les générations dans une ambiance conviviale.

Au programme

► À partir de 15h jeux et animations

Pêche à la ligne Course en sac Mât de cocagne Tir à la corde

► À 21h30 spectacle en déambulation

► De 19h30 à 1h du matin, DJ Set .

Portivy Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fête des Pêcheurs Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon