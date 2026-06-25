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Fête des Pêcheurs Saint-Pierre-Quiberon

Fête des Pêcheurs Saint-Pierre-Quiberon samedi 15 août 2026.

Adresse
Portivy
Ville
56510 Saint-Pierre-Quiberon
Département
Morbihan
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Saint-Pierre-Quiberon

Fête des Pêcheurs

Portivy Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Comme chaque année, la commune vous donne rendez-vous pour ce temps fort de l’été, un événement attendu qui fait vivre les traditions et rassemble toutes les générations dans une ambiance conviviale.

Au programme
► À partir de 15h jeux et animations
Pêche à la ligne Course en sac Mât de cocagne Tir à la corde
► À 21h30 spectacle en déambulation
► De 19h30 à 1h du matin, DJ Set   .

Portivy Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Fête des Pêcheurs Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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