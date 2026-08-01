Atelier croquis et aquarelle Relais de l’Océan Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Atelier croquis et aquarelle

Relais de l’Océan 16 avenue de Groix Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:30:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Ateliers de croquis et aquarelle au Relais St Joseph

à partir de 12 ans à la demi journée

Matériel fourni mais vous pouvez apporter le vôtre .

Relais de l’Océan 16 avenue de Groix Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 41 41 53 46

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English :

L’événement Atelier croquis et aquarelle Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon