Concert Fanfare swing peaks !! Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Concert Fanfare swing peaks !!

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Un petit arrêt par saint pierre ! Swing Peaks c’est une fanfare swing new orléans, qui se déplace en vélo ou a pieds, avec les instru sur le dos ! bilan carbone 0 %!:)

ils passent par chez nous pour nous délivrer un swing cuivré chaleureux et festif, à l’image des marching band de la nouvelle orléans.. de la musique live itinérante, c’est ça qu’on aime ! .

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert Fanfare swing peaks !! Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon