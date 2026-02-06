ATELIER CUISINE ANTI-GASPI CCAS ESPACE CHIOMENTO Grenade

ATELIER CUISINE ANTI-GASPI

CCAS ESPACE CHIOMENTO Avenue Lazare Carnot Grenade Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

À vos tabliers !

Avec les ateliers de cuisine anti-gaspi, découvrez des techniques simples et efficaces pour réduire au mieux le gaspillage alimentaire.

Des recettes anti-gaspi seront également mises en pratique, afin d’apprendre à cuisiner autrement, notamment à partir d’épluchures.

Découvrez les autres ateliers zéro déchet proposés par la Communauté de Communes des Hauts Tolosans, en partenariat avec Decoset (Syndicat de traitement des déchets du nord de la Haute-Garonne). .

CCAS ESPACE CHIOMENTO Avenue Lazare Carnot Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

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English :

Grab your aprons!

With our anti-waste cooking workshops, discover simple, effective techniques for reducing food waste.

L’événement ATELIER CUISINE ANTI-GASPI Grenade a été mis à jour le 2026-02-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE