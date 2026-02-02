Atelier cuisine : collations saines Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mardi 14 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

6 € par personne, sur inscription

Pauline souhaite partager sa passion pour la cuisine “healthy” ( = saine). Vous préparerez trois recettes :

Banana bread

Bowl cake

Pancakes

Prévoir vos contenants.

Pour adultes (enfants accompagnés à partir de 8 ans).

Sur inscription. 6 € par personne ( – 50% carte Soritr!)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-14T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-14T16:30:00.000+02:00

http://www.centredesmarais.asso.fr 02 99 62 79 84 accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



