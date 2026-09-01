Informations pratiques

Melle

Atelier cuisine de pâtes à tartiner de courges

Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Cette année pour la fête du 31 octobre, et si on cuisinait nos courges façon pâtes à tartiner ?

Samedi 31 octobre

pâtes à tartiner de buternut, potimarron…supplément chocolat !

de 10h à 12h au tiers lieu le Betalab’ (5 rue Bourgneuf à Melle) .

Tiers lieu Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

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English : Atelier cuisine de pâtes à tartiner de courges

L’événement Atelier cuisine de pâtes à tartiner de courges Melle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays Mellois