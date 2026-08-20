Atelier cuisine (Mieline), Bibliothèque Municipale de Wattrelos, Wattrelos

Informations pratiques

Atelier cuisine (Mieline) Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque Municipale de Wattrelos Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Atelier proposé par Malika Haroun de Miéline.

Bibliothèque Municipale de Wattrelos 2, rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03.20.81.66.38 https://www.bm-wattrelos.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.39 »}]

Venez confectionner de délicieuses crêpes mille trous (beghrir) et le traditionnel thé à la menthe.

©Miéline