Heure du conte spéciale Italie, Bibliothèque Municipale de Wattrelos, Wattrelos

Informations pratiques

Heure du conte spéciale Italie Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Municipale de Wattrelos Nord

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Danse et histoires traditionnelles italiennes…

#Biblisenfolie2026

#NuitdesBibliothèques

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Histoires et danses traditionnelles.

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